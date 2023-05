La chronique de Christophe Franken : attention de ne pas faire un trop gros ménage à Bruges

Mais abattre un boulot gigantesque ne signifie pas tout changer. À Bruges, toute la difficulté sera de faire les bons choix. La tentation du grand ménage peut vite être là dans une situation comme celle-ci. Croire que tout est à jeter serait une belle erreur. Au Club, il y a encore beaucoup de qualité.

Comme à Genk deux semaines plus tôt, les Brugeois ont dominé le match en prenant l’Antwerp à la gorge dimanche. On ne peut pas y arriver sans avoir de bons joueurs. À quelques secondes près, ils auraient fait tomber le leader de la compétition. Il aura fallu une remontada inoubliable mais il ne faudra pas omettre tout cela quand sera venu le temps de l’analyse chez les dirigeants blauw en zwart.

Malgré un tri à faire, le groupe reste costaud

Certains garçons sont en fin de cycle. Ils ont clairement besoin d’un nouveau défi. On pense à Lang et à Vanaken. Le premier veut absolument s’en aller, le second devra réussir à trouver un club qui combine l’aspect financier et les ambitions sportives. Pas simple quand on sort d’une mauvaise saison et qu’on fêtera ses 31 ans cet été. On peut peut-être ajouter Mechele à la liste mais ça ne va pas beaucoup plus loin.

Si la direction devra aussi se séparer de quelques garçons surpayés par rapport à leurs qualités (Sowah, Boyata…), elle devra surtout veiller à conserver une base solide. Mignolet, Mata, Onyedika, Nielsen, Skov Olsen et Jutgla ne sont pas devenus mauvais. Ils ont juste besoin d’entamer un nouveau cycle à Bruges dans une autre ambiance de travail. Petit à petit dans le groupe, le sentiment d’être trop beau pour la Pro League est né. La faute aux étoiles de la Ligue des champions qui montent à la tête.

En ajoutant les quelques très bons jeunes (Sylla, Spileers, Meijer, Nusa…), on se retrouve déjà avec un groupe assez costaud. On ne sait pas dans quelle catégorie on doit mettre Yaremchuk. On a envie de croire qu’il n’a pas perdu son talent non plus. Un nouvel élan avec un nouvel entraîneur et on pourrait retrouver le talent de l’Ukrainien.

Oui, on parle de nouvel entraîneur. De Mil a clairement fait mieux que Parker mais ce n’est pas lui qui peut être le visage du nouveau cycle brugeois. Le Club a besoin d’un homme frais qui arrive avec de nouvelles idées, un joli CV et sans tenir compte du passé. Les dossiers de Deila et, plus encore, de Geraerts sont sur la table. Avec ses nouveaux dirigeants, le coach devra surtout bien choisir les quelques ingrédients qu’il faudra ajouter pour retrouver la recette miracle. Quelques renforts avec un budget forcément plus serré. Parce que la quatrième place, ça n’offre que la Conference League…