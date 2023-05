Au Club Bruges, “on utilise aussi les data pour recruter un entraîneur”

Comment êtes-vous passé de Charleroi à Bruges cet hiver ?

”C’est Jan Van Haaren, qui travaillait à l’Université de Louvain et désormais au Club Bruges, une pointure dans le microcosme de l’analyse de données footballistiques, qui m’a contacté lorsqu’il a vu qu’Edward Still était remercié au Sporting. Sans ça, je serais toujours à Charleroi. J’avais un lien très fort avec Edward. Ce qu’il a mis en place là-bas était innovant et intéressant intellectuellement. Exigeant, aussi, c’est vrai. J’ai développé la plateforme performances du club et je pense qu’on avait atteint un cap.”

À lire aussi

Votre fonction à Bruges est-elle différente ?

”Complètement. À Charleroi, ma première mission était de centraliser différents types les données (médicales, physiques…) et d’en retirer le maximum d’informations possible. Je devais puiser de la plus-value dans la masse de données récoltées. J’étais dans le staff et je travaillais aussi en bonne partie sur l’analyse de matchs. À Bruges, je fais partie du département data qui est indépendant du staff sportif et de la cellule de scouting. Quand eux ont une question ou un projet spécifique pour l’analyse d’un match ou le recrutement d’un nouveau joueur, on est là pour les éclairer.”

guillement On a défini 30 championnats pour lesquels on reçoit des données.

Comment travaille la cellule de recrutement du Club ?

”Il y a un coordinateur sportif et des scouts, évidemment, qui appliquent la stratégie globale. On a défini 30 championnats pour lesquels on reçoit des données. Quand un joueur est repéré par un recruteur, on confronte son regard aux statistiques pour confirmer ou infirmer son point de vue. Cela a un coût, bien sûr, mais c’est toujours moins cher que de mettre 2 ou 3 millions pour un transfert potentiellement raté. Les clubs en mesure d’interpréter le plus d’informations, et le mieux possible, auront le plus de succès sur la durée en réduisant la marge d’erreur. C’est certain.”

De quoi convaincre les antidatas ?

”Je pense que cela vient d’une incompréhension ou d’une méconnaissance de notre travail de la part du grand public. Je peux le comprendre parce que, dans un souci de confidentialité, les clubs eux-mêmes restent volontairement évasifs sur leur méthode précise. Mais quand on comprend la valeur ajoutée potentielle des données, sans oublier l’aspect terrain et humain, c’est un vrai atout. Mais j’insiste : le chiffre tout seul ne dit rien. Idem pour la vidéo. S’il n’y a pas un humain pour l’interpréter et en tirer un avantage, ça ne sert à rien. On ne décide pas de tout derrière notre ordinateur.”

guillement Oui, il faut s'attendre à un gros mercato.

Avez-vous décelé les paramètres qui peuvent expliquer la saison compliquée du Club ?

”Oui, on peut trouver et mesurer certaines données explicatives. Des “event data” (NdlR : données des joueurs calculées avec ballons comme les frappes et les dribbles) ou des “tracking data” (NdlR : sans ballon, comme le nombre de courses, d’appels en profondeur ou la protection d’une ligne de passe), qui sont calculées 25 fois par seconde. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir en parler concrètement. (sourire) À côté de ça, il y a d’autres paramètres peut-être plus tactiques ou liés à une atmosphère de vestiaire qui peuvent influencer la dynamique d’équipe. Et j’en reviens à cette donnée humaine, les émotions, parfois inexplicables ou subjectives.”

Faut-il s’attendre à un gros mercato cet été ?

”Disons qu’on va faire ce qu’il faut, et il a d’ailleurs déjà commencé. Quatrième, c’est insuffisant pour Bruges. Le boulot ne manque pas.”

Souvent derrière l'ordinateur, évidemment. ©Club Media House

Utilisez-vous aussi les data pour rechercher le nouvel entraîneur ?

”C’est une bonne question, et la réponse est oui. Elles ne remplacent pas un entretien en tête à tête, mais apportent des éléments de comparaison. On analyse par exemple les données des joueurs dirigés par tel ou tel entraîneur. Ça offre une indication sur le style de jeu, les principes, l’efficacité du pressing mis en place… Autant de points de comparaison à confronter au discours des candidats.”

Mais il faut comparer un coach selon l’effectif à disposition…

”Bien sûr. Vous mettez le doigt sur l’élément le plus important dans l’analyse de données : le contexte. Là encore, l’interprétation humaine y trouve tout son sens. Les données sont un outil.”