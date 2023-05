Genk utilise les airs pour compenser ses manquements et tenter de battre le Club Bruges

Genk ne propose plus un football flamboyant

Il y a quelques mois, rien ne semblait pouvoir se mettre en travers du chemin menant les Limbourgeois vers un nouveau titre de champion. Le premier depuis 2019 et la campagne, historique sous Philippe Clement. Le style de jeu, typique de la maison bleue, n’était d’ailleurs pas sans rappeler ce qui a fait la gloire du club dans un passé récent. Wouter Vrancken a longtemps proposé un football basé sur des combinaisons et beaucoup de vitesse devant.

Tout cela a disparu depuis plusieurs semaines. “C’est cliché de revenir avec cela mais personne n’est sorti gagnant du départ de Paul Onuachu, dit Eric Van Meir, ancien Diable rouge et consultant pour les télévisions flamandes. Il est descendu en Championship et Genk s’est mis à perdre des points. Ce n’est pas un secret qu’on ne trouve pas en quelques heures un joueur capable de pallier le départ d’un attaquant qui tourne à plus de 20 buts par saison. ”

Le Nigérian était plus qu’un simple chiffre sur une ligne de stats. Il prenait de la place et libérait ainsi les joueurs autour de lui. “Genk avait des flancs très dominants et un numéro 10 qui tournait à plein régime, ce qui permettait de nourrir Onuachu et d’attaquer de tous les côtés. ”

Passer par les airs, la dernière solution

Genk ne parvient toutefois plus à passer par l’axe. Son jeu est devenu davantage stéréotypé avec une surexploitation des flancs et des centres vu les difficultés d’Aly Samatta à participer à la construction. “Bilal El Khannouss est aussi un peu rentré dans le rang, ajoute Van Meir. Il n’a que 18 ans et c’est tout à fait compréhensible. Genk manque un peu d’inventivité dans l’axe du jeu ces derniers temps. ”

Vrancken a donc pris le pli de davantage exploiter les airs. Quatre des cinq buts genkois des playoffs ont été inscrits dans les airs et même six des sept derniers buts limbourgeois si on prend les cinq dernières rencontres disputées.

Mike Trésor donne les phases arrêtées comme personne

“Le grand atout de Genk, ce sont les ailiers, dit encore Van Meir. Il a quatre joueurs qui peuvent donner des bons centres et particulièrement Mike Tresor. Sa qualité de centre fait toute la différence. ” Le Belge vient de battre tous les records en donnant un 23e assist cette saison. Du jamais-vu en Pro League. Il a d’ailleurs été félicité par l’ancien détenteur du record, Branko Strupar, une légende genkoise.

Le numéro 11 a peaufiné sa spéciale avec des phases arrêtées données avec une grande précision. Les derniers buts pour lesquels il a donné la dernière passe ont tous été similaires. Ils viennent de phases arrêtées données depuis le flanc droit, dans le dos de la défense et avec un effet sortant.

“La dernière donne est importante, analyse Van Meir. L’effet qu’il met dans le ballon empêche le gardien de sortir loin de son but. ” Ce qui autorise Mike Trésor à utiliser une zone très axiale où d’autres botteurs doivent davantage varier pour éviter de voir leur centre intercepté.

Mike Trésor donne ses phases arrêtées dans cette zone axiale ©Wyscout

McKenzie en pivot dans la raquette

Un bon donneur de phases arrêtées n’est rien sans des joueurs capables de réceptionner les ballons. Mike Trésor a choisi sa cible : Mark McKenzie. Le défenseur américain a marqué quatre buts en cinq matchs. Deux fois sur corner et deux fois sur coup franc indirect. “Il impressionne vraiment dans les airs alors qu’il n’est pas le plus grand, dit Van Meir du défenseur de 1,84m. Il possède l’instinct qui lui permet de savoir où le ballon va tomber. Son timing est parfait. ”

La course de McKenzie lui permet souvent d'être seul en bonne position. ©Wyscout

Sa course lui permet de faire la différence. “Le bloc adverse est positionné haut mais s’il passe la ligne au bon moment, il a cinq ou six mètres pour arriver à pleine vitesse. ” Il ne reste plus qu’à ce fan de basket-ball de dunker le ballon au fond des filets. Tel un pivot ultra-dominant dans sa raquette.