Nusa 7

Il a repris le leadership technique laissé libre par Lang, suspendu. Le jeune Norvégien a souvent été présenté comme un phénomène. Il a montré qu’il possédait une grosse technique et une vista de créatif. Il a souvent été à l’origine des attaques brugeoises. Muñoz n’était pas serein lorsqu’il était dans les parages.

Vanaken 6

Il n’avait pas toujours l’air concerné. Sa plus belle opportunité a été un contre qu’il a mal géré. Et pourtant, il finit par marquer. Sur corner, cette fois-ci. Ses playoffs ne sont pas bons et pourtant il en est déjà à quatre buts. Son efficacité impressionne.

Vermant 7

Il n’est pas le plus grand styliste mais bosse pour deux personnes. Cuesta et McKenzie en avaient marre de ses courses incessantes et de son pressing. Il a été le Brugeois le plus dangereux en première partie de match. Il a vu Vandevoordt dévier sa frappe sur la barre (elle filait dans la lucarne) en débit de match et a ensuite heurté le poteau sur une Madjer.

Genk

Vandevoordt 6

Il n’a pas eu du travail à outrance mais a sa place dans cet article pour son sauvetage devant Vermant. Un réflexe incroyable et crucial vu qu’il est effectué à 0-0. Il est fusillé sur le but de Bruges. Il sort encore une belle parade en fin de match sur un lob de Buchanan.

Arteaga 7

Sa passe ne sera pas comptée comme un assist mais c’est grâce à son centre qu’Arokodare a pu dévier vers Paintsil. Il aurait d’ailleurs mérité un assist sur une autre phase mais Paintsil n’a pas réussi à tromper Mignolet. Défensivement, il a fait le boulot avec, notamment, un sauvetage fou sur sa ligne.

Paintsil 7

Sa vitesse fait mal depuis le début de saison, il l’a prouvé sur le but du break en fin de match. Sur le 1-0, il a ajusté sa mise de sniper avec un geste pur sur sa volée. Il aurait dû tuer la rencontre en début de match.