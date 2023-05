Tout est relancé pour le titre : Genk gagne à Bruges et se laisse le droit de rêver ! (1-3)

Paintsil, seul dans le rectangle après un centre d'Arteaga et une déviation de la tête d'Arokodare, trouvait le chemin des filets en envoyant un tir puissant à bout portant imparable pour Mignolet (12e).

Les Limbourgeois restaient solides défensivement durant le reste de la première mi-temps malgré plusieurs offensives brugeoises. Juste avant le repos, les 'Blauw & Zwart' étaient proches de l'égalisation après une approximation devant le but de Genk mais l'arbitre signalait une sortie de but sur le centre de Meijer au début de l'action (44e).

Il fallait attendre l'heure de jeu pour voir Bruges trouver la faille sur un corner. Vanaken, pris entre plusieurs joueurs, arrivait à placer une tête synonyme d'égalisation (64e). Un quart d'heure plus tard, Hrosovsky, en deux temps sur une mauvaise remis dans l'axe de Nielsen, redonnait l'avantage à Genk (82e) avant de voir Paintsil s'offrir un doublé et un troisième but décisif dans cette rencontre (86e). Dans les dernières secondes, Rits pensait réduire l'écart pour Bruges mais son but était annulé par le VAR pour un hors-jeu durant l'action (90e+5).