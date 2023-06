Qui est Homma, l’homme qui a empêché l’Union d’être championne ?

Avant cet instant de grâce, il n’était monté qu’une petite minute face à Genk alors que le match était déjà plié. “Ces deux derniers matchs sont la récompense de ma première saison en Belgique”, lance-t-il.

Il a déjà joué 131 matchs au Japon

À 22 ans, le petit format (1,61 m) vit sa première expérience hors de son pays où il évoluait à Albirex Niigata, champion de D2 japonaise la saison passée. Il a marqué l’histoire de son club par ce titre duquel il a été l’un des grands artisans mais aussi en ayant été le plus jeune joueur de l’histoire du club aligné en équipe première. Il n’avait alors que 16 ans.

S’il est une découverte pour le grand public, il avait déjà 131 matchs, 22 buts et 22 assists au compteur avant d’arriver en Belgique contre un chèque d’un demi-million d’euros.

Mais qu’est-ce qui a tapé dans l’œil des Brugeois ? Son gros potentiel. “Et c’est pour cela que nous avons décidé de lui offrir du temps de jeu comme nous l’avons fait avec d’autres jeunes du Club NXT”, dit Rik de Mil.

Physiquement, il a du boulot

Le fait que malgré ses 22 ans, il n’ait pas encore eu davantage de temps de jeu s’explique par le choc culturel. “Il a connu quelques soucis d’adaptation malgré une intégration rapide dans le groupe, dit de Mil. Il a découvert le noyau A il y a peu mais a rapidement été apprécié par le groupe. C’est un chouette garçon.”

L’Union se souviendra longtemps de son premier but et de son assist pour Noa Lang. “C’est à cela que tu vois qu’il a 22 ans, dit Simon Mignolet. Il a de la vista et sait comment se déplacer. Il est capable de faire la différence sur ses qualités, notamment dans les petits espaces. ”

Et De Mil d’ajouter : “Il sait accélérer et faire la différence en un contre un. Et il possède un bon tir quand il peut plonger vers l’axe du terrain.”

Reste à muscler son football. Vu son format, le Japonais pourrait se faire secouer dans le championnat de Belgique. “Il doit franchir certaines étapes au niveau physique, dit son coach. Il a pu s’entraîner avec les A ces dernières semaines afin de s’adapter à une autre intensité. Il devra maintenant confirmer la saison prochaine.”

Il n’est actuellement pas capable de tenir 90 minutes à fond en D1. Mais ça ne l’a pas empêché d’être décisif.