Le FC Bruges passe à l'action sur le marché des transferts: Thiago officialisé, offre acceptée pour Vetlesen

Ce transfert bouclé n'empêche pas les dirigeants brugeois d'avancer sur d'autres dossiers et notamment celui d'Hugo Vetlesen. Ce médian norvégien appartient à Bodo-Glimt qui vient d'accepter une offre autour de 7 millions d'euros, selon nos confrères du Laatste Nieuws. Le joueur pourrait rapidement passer sa visite médicale à Bruges. Il sort d'une saison à six buts et cinq assists. Il a notamment affronté Arsenal et le PSV Eindhoven en Europa League.