Noa Lang négocie avec le PSV Eindhoven

Noa Lang de retour dans son pays la saison prochaine ? Après trois saisons passées au Club Bruges, c’est une réelle possibilité pour le Néerlandais. Selon Het Laatste Nieuws, Lang serait discussion avec le PSV Eindhoven. Le récent vice-champion d’Eredivisie cherche à se renforcer en attaque après les départs de Cody Gakpo (Liverpool) et Noni Madueke (Chelsea) l’hiver dernier ainsi que le prêt non concluant de Thorgan Hazard lors des six derniers mois.