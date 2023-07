Le Club Bruges plante... 22 buts en préparation !

Le Club Bruges a étrillé le KFC Heist, pensionnaire de deuxième provinciale, avec un score de 0-22. Roman Yaremchuk a planté six buts, Igor Thiago, Andreas Skov Olsen, et Roméo Vermant ont chacun inscrit un triplé. Maxim De Cuyper, Tajon Buchanan, Hans Vanaken, Kyriani Sabbe, Denis Odoi, Cisse Sandra et Shion Homma ont également trouvé le chemin des filets.