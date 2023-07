Clinton Mata a déjà retrouvé les pelouses belges avec Lyon : “C’était le bon moment de quitter le Club Bruges”

Après des passages remarqués à Charleroi, à Genk et au Club Bruges, Clinton Mata s’est exporté au-delà de nos frontières. “Tout se passe très bien pour ma première expérience à l’étranger dans un club avec une grande histoire et qui veut faire partie des quatre premiers en Ligue 1, a expliqué l’Angolais. C’est ce dont j’ai toujours rêvé. Je suis heureux et épanoui. Évidemment qu’arriver dans un environnement francophone, ça aide (sourire). Mais je me sentais aussi à la maison à Bruges naturellement. Je connaissais déjà Corentin Tolisso, Anthony Lopes et Alexandre Lacazette de nom. Sans compter qu’il y a aussi Rémy Riou qui a joué à Charleroi (NdlR : leurs chemins ne se sont pas croisés chez les Zèbres).”