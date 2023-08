Ronny Deila satisfait après la large victoire brugeoise sur l’équipe islandaise : “Tout cela est très positif”

Ronny Deila, l’entraîneur des Brugeois, s’est dit “très heureux”, lors de la conférence de presse d’après-match en ligne. “On a fait un très bon travail, on a été patient et on a fini par trouver l’ouverture. Ensuite, on a maintenu la pression tout le temps pour réussir à faire le break et mener 4 à 0. On a continué à presser. C’est vrai qu’on aurait dû marquer plus de buts, mais vous pouvez voir l’énergie dans l’équipe et les automatismes entre chacun. C’est positif. J’ai pu aussi ménager certains joueurs en même temps, tout cela est très positif”.