Le duo danois a fait mal à Eupen et le Club Bruges version Ronny Deila grandit : “C’était top”

Le match d’ouverture a été laborieux. Mais depuis ce partage contre Malines, le Club Bruges de Ronny Deila monte doucement mais sûrement en puissance. En une semaine, les Blauw en Zwart ont planté dix buts : cinq contre les Islandais d’Akureyri jeudi et cinq face à Eupen ce dimanche. Toujours confortablement en course pour les groupes de la Conference League et un bilan de 7 sur 9 en Pro League : Deila réussit ses débuts en Venise du nord, alors que son onze de base prend progressivement forme. Même si le T1 norvégien et ses troupes n’ont pas encore fait face à de véritables tests. “Ils viendront et nous devons encore beaucoup apprendre”, a confié Deila.