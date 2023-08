Yaremchuk de retour au top ? Il a déjà marqué plus de buts en trois matches que toute la saison dernière

En trois matches (ndlr : il a joué 26 minutes contre Eupen dimanche), il a donc inscrit quatre buts, dépassant déjà son total de l’an dernier qui n’était que de deux en 1172 minutes. En 150 minutes en une semaine, il en a marqué autant que lors de 1856 précédentes. Une sacrée différence.

S’il est évidemment encore trop tôt pour garantir le retour au premier plan de celui qui a coûté 17M € à Bruges, c’est déjà un très bon début. Jeudi dernier, après le premier but de l’Ukrainien, Ronny Deila avait d’ailleurs expliqué que la confiance du joueur “augmentait de jour en jour”. Nul doute qu’elle est désormais décuplée. Forcément, cette confiance retrouvée pourrait être une arme redoutable pour les Blauw en Zwart face à Osasuna en barrages et dans la course au titre.