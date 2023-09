Aston Villa à éviter : quel tirage pour Bruges, Gand et Genk en poules de la Conference League ?

Tous les deux présents dans le chapeau 1, Bruges et La Gantoise devraient avoir un tirage au sort abordable mais il faudra tout de même se méfier de certaines équipes, notamment d’Aston Villa (chapeau 2) et de Besiktats (chapeau 3) qui ressemblent aux équipes à éviter absolument. Dans le dernier chapeau, les Danois de Nordsjælland seront aussi à éviter. Un tirage avec le Maccabi Tel-Aviv, l’Olimpija Ljubljana et Balkani les satisferaient certainement.