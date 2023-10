Une légende irlandaise, le cauchemar de Mourinho et une veille connaissance : focus sur les adversaires des clubs belges en Conference League

Hein Vanhaezebrouck face à Robbie Keane

Après son nul décevant face au Zorya Louhansk (1-1), Gand devra montrer autre chose face à l’autre ténor du groupe B, le Maccabi Tel Aviv (ce jeudi à 18h45). Les Israéliens restent sur une bonne dynamique. Invaincu en championnat avec un beau bilan de 13 points sur 15, le Maccabi a remporté sa première rencontre face au modeste club islandais de Breidablik (3-2) avec trois buts inscrits dans la première demi-heure.

L’homme le plus connu de l’effectif n’est autre que l’entraîneur, Robbie Keane. Icone du football irlandais, l’ancien attaquant compte près de 306 matchs à son actif pour Tottenham (122 buts) ainsi que 165 matchs pour les LA Galaxy. Après quelques expériences comme adjoint, Robbie Keane a endossé pour la première fois cet été le costume d’entraîneur principal : « Le Maccabi est un grand club qui concourt pour des trophées et joue en Europe. C’était l’occasion pour moi de faire mes preuves » a -t-il indiqué en conférence de presse.

Dans un 4-3-3 assez classique, on retrouve dans l’effectif israélien un ancien joueur du Standard, Osher Davida, qui n’aura pas laissé un souvenir impérissable du côté de Sclessin.

Plusieurs Brugeois de retour au pays

Après son nul frustrant au Jan Breydel face à Besiktas (1-1), les Brugeois s’attendent à un déplacement périlleux sur la pelouse synthétique de Bodo/Glimt ce jeudi soir (18h45). Si ce nom vous rappelle quelque chose, c’est que les Norvégiens s’étaient révélés lors de la saison 2021-2022, avec un succès retentissant 6-1 sur l’AS Roma d’un certain José Mourinho.

Quart de finaliste cette année-là, les Norvégiens se sont depuis systématiquement qualifiés pour les phases de poule d’une compétition européenne. L’actuel leader du championnat norvégien a même remporté 17 de ses 20 dernières confrontations européennes à domicile.

Pour lancer leur saison européenne, les Norvégiens ont ramené un bon point (0-0) de leur déplacement à Lugano, contre qui l’Union Saint-Gilloise avait été chercher sa qualification pour les poules de l’Europa League.

Dans une météo typiquement locale, les Brugeois compteront sur les conseils avisés de deux joueurs passés par le club norvégien. Hugo Vetlessen, transféré cet été de Bodo/Glimt à Bruges pour plus de 7 millions a expliqué en conférence de presse avoir l’impression de « toujours faire partie de l’effectif ». Philippe Zinckernagel a lui aussi connu de beaux moments dans le nord de la Norvège, avec 35 buts en 89 matchs.

C’est également à Bodo/Glimt qu’un certain Victor Boniface avait tapé dans l’œil des dirigeants unionistes.

Un novice dans la compétition

Le FK Cukaricki est probablement le moins connu des trois adversaires du soir. Le club serbe, basé à Belgrade, découvre pour la première fois les poules d’une compétition européenne. Le stade local ne répondant pas aux normes UEFA, c’est à 280 kilomètres au sud de Belgrade que le Racing Genk défiera le petit poucet de la compétition (coup d’envoi à 21h).

Cukaricki, actuel 4e du championnat de Serbie, s’est largement incliné lors de son premier match face aux Hongrois de Ferencvaros (3-1). Le club serbe présente d’ailleurs un bilan famélique en Europe : 5 défaites et au moins trois buts encaissés sur les 5 derniers matchs disputés (tours préliminaires compris).

L’effectif serbe compte dans ses rangs deux anciens mauves : l’ailier Luka Adzic (6 matchs pour le Sporting) et le rugueux défenseur central Ognjen Vranjes, plus connu pour ses frasques que pour ses performances sur nos pelouses (18 matchs pour Anderlecht et 11 pour Charleroi). Voilà les Limbourgeois prévenus.