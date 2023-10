La chronique de Christophe Franken : le Club Brugeois a trop d’argent et pas assez d’idées

Les Brugeois ont beaucoup de bons joueurs mais Ronny Deila est obligé de laisser un Skov Olsen diminué sur la pelouse parce qu’il n’a pas d’éléments capables de faire des différences. Il y a aussi Nusa mais il est encore irrégulier. Et il revenait toujours de blessure. Sans eux, ce Club paraît bien inoffensif pour une équipe qui a dépensé 75 millions sur les trois derniers mercatos.

Bien sûr, Lang, l’une des individualités les plus fortes vues en Pro League ces dernières années, est parti au PSV. Mais Bruges souffre pour rester au niveau. L’argent est là mais les idées ne suivent pas. La direction s’essouffle ces derniers mois. Comme si elle s’était embourgeoisée. Plutôt que de tenter d’aller challenger des clubs du subtop européen sur des dossiers ambitieux, elle se contente de joueurs d’un niveau en dessous, les cibles des clubs belges avec un moins joli compte en banque.

Bruges a oublié d’avoir une philosophie

L’attaquant Thiago est un bel exemple. Anderlecht était sur le coup mais a reculé en voyant le prix demandé par Ludogorets. Pas Bruges qui a mis quasi 8 millions pour recruter un avant-centre finalement assez moyen. Après les 17 millions gaspillés pour Yaremchuk, ça fait beaucoup. Doucement mais sûrement, l’effectif blauw en zwart s’appauvrit. Il y a trop de joueurs d’un niveau comparable. Plus assez de cadres capables de porter l’équipe quand c’est nécessaire, comme dimanche à Sclessin.

L’Ajax, à un niveau encore supérieur sportivement et financièrement, vit le même problème. Quand on est bien plus riche que sa concurrence nationale, on finit par ne plus réfléchir. On ne fait plus de choix puisque presque tout est permis. Alors on investit dans la formation, dans la post-formation et dans les transferts à rentabilité immédiate. On empile plusieurs philosophies en se disant que ça va marcher, par la force des choses.

Bonne chance au coach pour en faire un cocktail réussi. Et Deila s’y connaît pourtant. Les soucis du Club commencent bien au-dessus de la tête du Norvégien. Bruges a vite besoin de retrouver de la fraîcheur et une idée directrice. Anderlecht, par exemple, semble avoir un noyau plus équilibré avec beaucoup moins de moyens financiers. Parce que la direction s’est tenue à une ligne claire.