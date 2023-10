La chronique de Thomas Chatelle : Ronny Deila doit encore montrer sa plus-value à Bruges

À lire aussi

L’homme sur qui reposent le plus ces attentes, c’est Ronny Deila. Le coach norvégien, volé au Standard après avoir conquis les cœurs liégeois, a tout de suite mis ses propres ingrédients dans la sauce brugeoise. Ferveur, passion, audace ont vite amené une pluie de buts et de larges victoires face à des adversaires très abordables (22 buts en 4 matchs consécutifs face aux Islandais d’Akureyri en aller-retour, à Eupen et au RWDM). Cela aurait donc pu ressembler à de la poudre aux yeux s’il n’y avait pas eu cette qualification pour les poules de la Conférence League face aux Espagnols d’Osasuna.

Il n’est jamais autant dans son élément que lorsque ça bout

Seulement depuis ce fait d’armes, les résultats comptables sont dans le rouge : deux petites victoires (face à Charleroi et aux Norvégiens de Bodo/Glimt) pour deux défaites et quatre matchs nuls. Et surtout, avec douze buts encaissés, le Club possède la pire défense des huit premières équipes actuelles de notre championnat ! Or le secteur défensif est souvent le premier baromètre de l’apport d’un coach dans une équipe.

Les yeux des supporters brugeois se sont donc vite tournés vers le coach norvégien, surtout après la dernière défaite remplie de symboles face à son ancien employeur liégeois et face à un ancien coach brugeois ! Bref, le vase est loin de déborder à Bruges mais les questions relatives au réel impact de Deila sur les prestations collectives du Club se font de plus en plus entendre. Le choix de l’attaquant, l’équilibre et la complémentarité des médians, la fébrilité défensive sont autant de thèmes sur lesquels Ronny Deila a dû se pencher ces derniers jours en se disant qu’il n’est jamais autant dans son élément que lorsque ça bout…