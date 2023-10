La défaite de trop pour Ronny Deila ? Bruges battu à Courtrai, lanterne rouge

À Bruges, le tonnerre va commencer à gronder puisque les Blauw en Zwart s’étaient déjà inclinés au Standard avant la trêve et avaient partagé l’enjeu à trois reprises dans les matchs précédents. Ils viennent donc de prendre trois points en cinq rencontres. Heureusement pour Deila, les résultats plus favorables en Conference League (ndlr : quatre points sur six) lui permettent d’éclaircir le bilan. Si Deila survit à ce nouveau contretemps, il devra faire très attention car les deux prochaines rencontres en championnat seront face à l’Antwerp et à l’Union. Au classement, Bruges pourrait bien perdre sa place dans le top 6 à l’issue du week-end alors que le Club compte déjà neuf points de retard sur le leader unioniste.

En face, Courtrai semble décidément apprécier les clubs venant de la Venise du Nord car sa seule autre victoire de la saison était il y a trois semaines face au Cercle. Pour son retour sur le banc, Glen De Boeck empoche donc une victoire importante dès son deuxième match, un succès qui permet au KVK de dépasser Westerlo et revenir à deux points d’Eupen, premier non relégable.