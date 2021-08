Après avoir soufflé 29 bougies mardi, Hans Vanaken va fêter ce dimanche son 300e match en Pro League. Retour sur ses performances, avec Lokeren et le Club Bruges, en 7 chiffres.

1 Pour sa première apparition dans l’élite du football belge, le meneur de jeu se rendait au Sporting d’Anderlecht de Suarez, Praet et Massimo Bruno, le 28 juillet 2013. Grâce à un doublé, de la tête et du pied gauche, il permettait à Lokeren de l’emporter 2-3.

"Je me souviens qu’il était très timide, commente Jordan Remacle, qui était à ses côtés sur la pelouse. On ne l’entendait pas dans le vestiaire. Même après son doublé, il ne s’est pas montré très expressif. Il était vraiment très réservé. Sur le terrain, par contre, on voyait bien qu’il avait été formé au PSV. Il ne perdait pas un ballon, se rendait toujours disponible."