Comme un air de déjà-vu. La philosophie d’Alfred Schreuder ressemble à deux gouttes d’eau à celle d’Ivan Leko. Ceux qui n’avaient plus vu jouer le Club Bruges depuis deux ans et demi ont dû être surpris. Le jeu était presque identique. Un 3-5-2, des passes courtes, du mouvement, de la patience balle au pied, une possession très élevée. La page Philippe Clement, et son jeu très direct, est déjà tournée.