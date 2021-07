De l’excitation, il y en aura chez les 9 000 supporters brugeois ce samedi. De l’excitation mais pas d’illusion. La saison 2021-2022 ne sera peut-être pas encore synonyme de retour à la normale. "Fin août, on était généralement devant nos PC pour assister au tirage au sort des coupes européennes et ainsi savoir où on partait en vacances, explique Cyril Noël, président du Wallonia Bruges Army. On a peur de faire encore une croix dessus. Deux saisons sans déplacements européens, ce serait regrettable. On n’est franchement pas très optimistes."

Pour les compétitions locales, en revanche, les supporters seront bien présents. "Il y a beaucoup d’excitation même si cette Supercoupe est souvent prise comme la dernière étape de la préparation, avant le début du championnat. C’est comme un dernier match amical. Mais la campagne d’abonnement a été très bonne, ce qui prouve l’envie des supporters de revenir. Le stade Jan Breydel est déjà sold out. Pour notre club de supporters aussi, la demande a été très forte. Les gens sont super excités."