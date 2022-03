Le mercato hivernal rapporte gros aux Blauw en Zwart. Odoi s’est installé devant la défense, Skov Olsen et Buchanan occupent les flancs. Et Sargis Adamyan est en train de s’imposer en attaque, bien aidé par le soutien de son entraîneur, Alfred Schreuder. C’est lui qui avait insisté pour qu’il rejoigne la Venise du Nord, en janvier dernier. À Ostende, l’Arménien l’a remercié avec deux buts et trois points supplémentaires à mettre dans la besace.