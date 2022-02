Beaucoup de points d’interrogation autour de cette équipe brugeoise, qui sera orpheline de son milieu récupérateur, Eder Balanta. Ce qui risque d’encore affaiblir la défense.

Les supporters étaient habitués depuis le début de saison à voir leurs protégés être bousculés et encaisser. Ce qui leur fait le plus mal, c’est la production offensive, lors des deux matchs face à Gand. Un but tombé de nulle part, l’autre sur phase arrêtée.

"N’y avait-il pas de profondeur contre Courtrai, a répliqué Alfred Schreuder, en conférence de presse. Je m’attends à une amélioration contre Charleroi, même si contre Gand, nous avons effectivement manqué de profondeur et d’accélérations dans notre jeu."

Les supporters reprochent au technicien néerlandais un jeu… ennuyeux. "J’aime qu’une phase soit d’abord construite lentement et puis qu’on propose une accélération, un changement de rythme. Il faut trouver le bon moment pour cela. Nous avons des joueurs intelligents dans le noyau, qui en sont capables. Regardez un Charles De Ketelaere."

Buchanan y est parvenu à deux ou trois reprises face aux Buffalos. Skov Olsen également. Alors que ce rôle est souvent assumé par Noa Lang. Plusieurs profils de ce type peuvent provoquer ces changements de rythme. Le problème, c’est qu’ils aiment bien recevoir le ballon dans les pieds, davantage que dans la profondeur.

La pression s’installe

Les supporters commencent à perdre patience et la pression est de plus en plus présente.

"Des critiques, il y en a toujours, c’est normal quand le Club Bruges perd à domicile. J’essaie de prendre de la distance par rapport à cela et faire mon travail. J’ai déjà bossé dans des grands clubs, je sais ce que c’est la pression."