Une simple répétition générale ? Pas du tout. Cette dernière rencontre de la phase classique n’est pas anodine et les conséquences pourraient être très importantes pour la fin de saison.

Tout d’abord au niveau comptable. Dans le scénario le plus favorable, le Club Bruges pourrait entamer le mini-championnat avec seulement une unité de retard sur les Unionistes et jusqu’à cinq d’avance sur le troisième. Avec une défaite et des résultats positifs de leurs concurrents directs, les Flandriens se retrouveraient à quatre unités des leaders et l’Antwerp ne serait plus qu’à deux points.