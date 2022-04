Le plus brugeois des Malinois, c’est sans conteste Sven Vermant. Celui qui vient de fêter ses 49 ans a porté la vareuse Blauw en Zwart pendant 11 années, divisées en deux cycles, avant de superviser et d’encadrer les talents de demain, toujours dans la Venise du nord. Malgré ses six mois à Waasland-Beveren, c’est bien auprès des jeunes pépites qu’il s’épanouit.