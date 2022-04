C’est clairement un autre joueur. Repositionné un cran plus haut, en huit plutôt qu’en six devant la défense, son sens de l’infiltration a fait mal à de nombreuses formations du royaume. Aujourd’hui, difficile de lui trouver un équivalent, tant il s’est spécialisé dans ces courses de la deuxième ligne.

Neuf buts et sept passes décisives, ce sont des statistiques impressionnantes pour un joueur qui se contentait de récupérer des ballons il y a quelques mois. Le meilleur Mats Rits depuis le début de sa carrière ? "Je pense bien. Depuis que je suis à Bruges, je progresse chaque saison. Et maintenant, je marque davantage. Pendant trois ans et demi, j’ai joué en 6, comme porteur de bidons. Schreuder m’a mis en 8 et je me retrouve davantage dans le rectangle adverse."