En sept rencontres avec les Blauw en Zwart, Andreas Skov Olsen a déjà été plus souvent décisif que lors de ses… 71 matchs avec Bologne. 4 buts et 5 passes décisives, soit une réalisation supplémentaire. Le Danois a retrouvé le sourire et toutes ses sensations. Mais comment expliquer une telle différence ?