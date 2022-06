Carl Hoefkens et la cellule sportive du Jan Breydel sont à la recherche d’un buteur. Et, pour l’instant, le regard est surtout tourné vers l’Angleterre. Benik Afobe (29 ans), l’attaquant congolais de Stoke City, fait partie de la liste des candidats. Celui qui a été formé à Arsenal et a marqué 10 buts en Premier League ne cache pas non plus être charmé par les avances brugeoises.

Mais le Club Bruges a également identifié Andy Carroll (33 ans) comme potentielle cible. L’ancien international anglais a passé des tests physiques, techniques, médicaux et mentaux au Belfius Basecamp ce jeudi. Il constitue, aux yeux du Club, une opportunité à faible risque puisque le contrat qui le lie à West Brom expire le 30 juin. Reste à savoir si les résultats des tests déboucheront effectivement sur la signature d’un contrat.

Formé à Newcastle, Carroll avait signé à Liverpool en 2011. Les Reds avaient déboursé 41 millions € pour ses services à l’époque. Après son échec au bord de la Mersey, l’Anglais est ensuite passé par West Ham, Newcastle (une deuxième fois, donc), Reading et West Brom. Intraitable dans les airs et solide au duel, des questions ont toujours existé au sujet de son hygiène de vie plutôt douteuse. En 2011, Fabio Capello, alors sélectionneur de l’équipe nationale anglaise, lui avait reproché sa consommation d’alcool notamment. "Il ne m’a jamais acheté un verre et pourtant nous avons été à un concert ensemble", avait ironisé Kenny Dalglish, son entraîneur à Liverpool à l’époque.