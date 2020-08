Grâce à la Ligue des Champions, la popularité de Simon Deli a grimpé en flèche dans son pays natal.

Auteur d'un triplé la saison passée avec le Sparta Prague, Simon Deli pourrait réaliser le doublé en Belgique. Avant de débuter la saison et malgré la crise sanitaire, le défenseur du FC Bruges a pu passer ses vacances en Côte d’Ivoire, avec sa famille, durant trois semaines.





"Mon accueil en Côte d’Ivoire ? Les gens me reconnaissent dans la rue, mais ce n’est pas le plus important. Enfin, c’est une fierté d’être reconnu de la sorte, qu’on prononce mon nom en me regardant passer. C’est une fierté pour moi et mes parents. Cela fait partie des avantages du métier qu’on exerce : on est reconnus voire même parfois adulés", déclare le natif d’Abidjan.