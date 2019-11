Le Sénégalais n'a plus rejoué depuis l'incident en Ligue des Champions.

Mbaye Diagne ne fera probablement plus long feu au Club Bruges. Depuis qu'il a exigé de pouvoir tirer le penalty face au PSG en Ligue des Champions en lieu et place de son capitaine Hans Vanaken, le 6 novembre dernier, Diagne s'est mis a dos les fans brugeois et n'a plus rejoué une seule minute pour les Blauw-Zwart. Un retour anticipé du côté de Galatasaray a même déjà été évoqué par les dirigeants des deux clubs en amont de la rencontre de Ligue des Champions ce mardi. Diagne n'a plus trop le choix vu qu'il semble grillé du côté de la Venise du Nord. Et vu qu'il a déjà joué pour le club stambouliote, il ne peut rejoindre un troisième club différent cette saison.

En attendant, le Sénégalais doit ronger son frein en dehors du groupe brugeois. Et son impatience de retrouver les terrains commence à se faire sentir. En réponse aux critiques, l'attaquant a posté deux photos sur Instagram montrant ses statistiques avec le Club depuis le début de la saison. Diagne attire particulièrement l'attention sur le fait qu'il a déjà marqué quatre buts en Jupiler Pro League, soit un toutes les 177 minutes. Un bon ratio mais probablement pas de quoi retrouver de l'estime auprès du public brugeois.