Sur les réseaux sociaux, le Club Bruges était la cible de moqueries à l’issue du tirage au sort. On pouvait notamment y voir le message "Qui va se faire détruire dans son groupe de Ligue des Champions ?", avec Gundogan, Neymar et Forsberg pointer du doigt l’écusson du Club. Un mois plus tard, ils ont pour ainsi dire changé de statut.

Le plus surprenant, c’est sans doute de les voir jouer avec une audace incroyable. Ils ont refusé cette étiquette d’équipe battue d’avance… malgré des entames de match à chaque fois compliquées. Un but encaissé dans le premier quart d’heure face au PSG, un autre à Leipzig, suite à une défense horriblement alignée. Pas de quoi les assommer.

Dans les deux cas, ils ont osé prendre le jeu à leur compte et presser leurs adversaires très haut. Pas question de stationner leur bus et d’attendre un miracle. Ils ont forcé les choses.