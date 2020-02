Si les dirigeants brugeois comprennent le report de la rencontre, ils constatent que leur calendrier pour les semaines à venir est très chargé.

Le Club Bruges a déjà disputé 38 rencontres cette saison et va encore en jouer (minimum) 19, entre les rencontres de Pro League (playoffs compris), deux en Europa League et la finale de la Coupe de Belgique. "Nous avions prévu d’autres choses mais on ne sait rien faire à ce sujet", a réagi le Club dans la presse néerlandophone. "En restant actifs sur les trois fronts, on ne peut que constater que les semaines seront intenses…"