Il faudrait un exploit XXL des Brugeois pour que la course aux huitièmes de finale reste ouverte après cette quatrième journée de Champions League. Mais Clement ne part pas perdant outre-Manche et veut voir une équipe ambitieuse. Pour ce faire, il devrait aligner Vormer à la place de Balanta, suspendu, ce qui fera reculer Rits en n°6.



Dost a convaincu face à Deinze et surtout à Saint-Trond, il pourrait recevoir sa chance en Ligue des champions. Reste à savoir si la hiérarchie a été bousculée ou pas en défense. Nsoki était suspendu contre les Canaris, ce qui a permis à Mechele de reprendre sa place. Clement a toutefois affirmé que le Diable rouge était incertain pour ce mercredi, après avoir ressenti une douleur durant la rencontre de samedi dernier. Un test physique aura lieu ce mercredi.



Du côté de Manchester City, Pep Guardiola pourrait être tenté de modifier son onze de base. Mahrez devrait retrouver une place de titulaire (au détriment de Gabriel Jesus ?). Laporte s’est fait exclure face à Crystal Palace, va-t-il l’aligner d’entrée, en sachant qu’il sera ensuite suspendu en championnat ? Les points d’interrogation sont nombreux... mais Kevin De Bruyne devrait être titulaire.





Le onze probable de Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, De Bruyne, Silva, Mahrez, Grealish, Foden

Le onze probable de Bruges: Mignolet, Sobol, Mechele, Hendry, Mata, Rits, Vanaken, Vormer, De Ketelaere, Lang, Dost





Suivez Manchester City - FC Bruges en direct commenté dès 21h: