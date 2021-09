Le parcours européen du Club Bruges va débuter ce mercredi par un match de prestige face au Paris Saint-Germain. Le club parisien, qui devrait aligner de concert son trio magique Neymar - Mbappé - Messi pour la première fois, est arrivé en Belgique ce mardi midi

Face à une telle armada, les chances brugeoises d'obtenir un bon résultat sont infimes. Même le président brugeois, Bart Verhaeghe, ne croit pas en les chances de son équipe : "Normalement, on n'a aucune chance parce que le PSG est le produit de la mondialisation avec les plus forts de chaque pays", a-t-il déclaré dans les colonnes du quotidien L'Équipe estimant que "le PSG a la meilleure équipe du monde. Ils ont de meilleurs joueurs et un management sportif de grande qualité."

À la question de savoir si le fait de rencontrer Lionel Messi est un rêve pour lui, Verhaeghe n'a pas gardé sa langue en poche : "On est tous humains, avec des rêves. Mais Messi ne l'est pas... Avec lui, plus le talent et l'expérience des autres joueurs, il n'y a plus de concurrence."

Une façon particulière de mettre ses troupes en confiance...