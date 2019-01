"On ne s’y habitue jamais", sourit Bart Verhaeghe. Difficile de trouver plus heureux que le patron du Club Bruges dans la salle qui a accueilli une cérémonie marquée par quatre trophées pour ses joueurs.

"Je suis tellement heureux. Chaque année, le bonheur est identique. C’est un prix individuel qu’on doit au collectif. Et pas qu’à l’équipe. Il y a tout le reste qui va avec. On a créé une organisation très professionnelle et passionnée. Ce Soulier d’or n’est pas un accident, c’est lié au projet du club."

Ce troisième Soulier d’or de rang pour le Club Bruges est un symbole pour Bart Verhaeghe. Une sorte de récompense d’un travail lancé en 2012.

"Cela prouve que ce dont je rêvais s’est réalisé. Je voulais structurer le club et depuis cinq ans, nous sommes la meilleure équipe du pays. Ne croyons toutefois pas que le lauréat de l’année prochaine sera à nouveau un Brugeois. Il y a d’autres bons joueurs."

À table avec Hans Vanaken, le président a pu observer le joueur de près au long d’une soirée qui a un peu transformé le flegmatique numéro 10 en homme stressé.

"Ruud (Vormer) était bien plus nerveux l’an passé. Hans, tu peux le mettre à Dortmund, il reste relax. C’est un cool. À la fin, il m’avouait toutefois être tendu. Je lui ai dit que c’était bon, qu’il n’aurait qu’à se lever pour aller prendre son trophée."

L’avenir du lauréat est plus que jamais incertain. Il a récemment prolongé son bail au Jan Breydel mais attisera d’autant plus les clubs étrangers vu son statut de meilleur joueur de la compétition.

"On verra si on peut le garder. Il est bien chez nous, il est reconnu à Bruges. Nous évoluons en tant que club et peut-être trouverons-nous une solution pour le garder. Après, je ne veux pas bloquer sa carrière."