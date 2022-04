Bas Dost a connu deux grands temps forts cette saison : six buts inscrits en cinq journées, entre octobre et décembre. Puis quatre réalisations, lorsque Schreuder a été nommé, en janvier, en autant de rencontres. Bas Dost a quand même fait trembler les filets douze fois cette année, pour seulement onze titularisations. Il possède le meilleur rapport entre temps de jeu et nombre de buts inscrits, en Pro League, puisqu’il marque en moyenne toutes les 91 minutes.

Mais son manque d’implication dans le jeu et de vitesse pour prendre l’espace lui coûte cher. Il s’est retrouvé plus souvent sur le banc que sur le terrain, malgré ses débuts tonitruants en 2020-2021.

Son aventure semble prendre fin. Son contrat expire en juin et le Club Bruges ne le prolongera pas. "C’est une histoire qui se termine", réagit son agent, René Oosterhof. "Nous n’avons pas eu de nouvelles de la direction et ce fut une saison décevante pour Bas. Avec l’arrivée de Schreuder, les choses se sont améliorées pendant un moment, mais il est revenu sur le banc assez rapidement. Il se comporte de manière professionnelle, mais vous pouvez imaginer qu’il n’est pas heureux depuis quelques mois. Puisqu’il marque toujours aussi facilement, nous lui trouverons un nouveau défi. En Belgique ? Il y a peu de chance, après avoir connu le plus grand club du pays, ce serait difficile. Un retour aux Pays-Bas est une option."