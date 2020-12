Il l’a peut-être trouvé en la personne de Bas Dost, l’international néerlandais (18 sélections) de 31 ans qui (annonce le média de son pays AD) devrait quitter l’Eintracht Francfort en janvier et signer au Club un contrat jusqu’en 2022.

Bruges l’avait déjà convoité, en vain, l’été dernier. Avant-centre au FC Emmen, puis à Herakles Almelo, Bas Dost se lia ensuite à Heerenveen de 2010 à 2012. Il y conquit le titre de meilleur buteur avec 32 buts. À Wolfsburg de 2012 à 2016, il évolua aux côtés de De Bruyne et Perisic. Il y remporta la Coupe en 2015 contre Dortmund. Avec un total de 97 buts en 127 matchs, il fit ensuite le bonheur du Sporting Portugal entre 2016 et 2019. Il rallia, alors, Francfort contre 7 millions d’euros. Si Dost est d’accord avec Bruges, le Club et l’Eintracht doivent encore s’accorder.

L’arrivée de Dost condamne Krmencik à un départ anticipé.