Quatre jours après leur affrontement en Coupe de Belgique, le Club Bruges et Gand s'affrontaient en championnat ce dimanche en début d'après-midi. Contrairement au match de cette semaine, ce sont les Buffalos qui se sont imposés dans le choc des Flandres (1-2).

Dans une première mi-temps dominée par les Buffalos, Hjulsager trouvait l'ouverture à la 36e minute de jeu, bien servi par Laurent Depoitre. Schreuder réagissait à la mi-temps avec deux changements d'un coup (Adamyan et Skov Olsen pour Dost et Vormer) mais sans grand effet puisque les Gantois dominaient toujours les débats et faisaient le break à la 67e grâce à Tissoudali.

Dix minutes plus tard, De Ketelaere réduisait l'écart sur corner mais c'était trop juste pour des Brugeois peu inspirés au stade Jan Breydel. En fin de match, Bruges se voyaient brandir deux cartes rouges pour Balanta et Lang.

Cette nouvelle défaite des Blauw & Zwart fait les affaires de l'Union (et de l'Antwerp) puisque les Saint-Gillois possèdent désormais douze points d'avance sur le champion en titre.