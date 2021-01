Il avait également marqué en Coupe, à… Waregem, le 5 février dernier. Dimanche, le fidèle serviteur du Club était aux anges. "Je ne sais pas vraiment comment j’ai fait mon compte, souriait-il. Je me suis infiltré avec le ballon puis, comme un attaquant qui cherche la profondeur, j’ai contrôlé et j’ai tiré. C’est super de retrouver le chemin des filets après deux ans. En plus, ce but rapporte trois points. Nous méritons cette victoire. On savait que le Racing était efficace en contre-attaque. Il s’est ménagé trois occasions et en a concrétisé deux. Au repos, on était menés mais notre prestation nous avait déjà satisfaits".





Philippe Clement : "La mentalité, c’est primordial"

"C’est une très grande prestation de notre part. J’ai vraiment pris du plaisir à disputer ce match, aujourd’hui", affirmait Ruud Vormer.

Il n’était pas le seul à s’accorder un satisfecit. Philippe Clement a salué, lui aussi, la prestation collective de son équipe : "Quand on allie à ce point la qualité et la mentalité, on s’arroge un maximum de chances de remporter un match. J’ai grandement apprécié, tout à la fois, notre début de rencontre, les combinaisons que nous avons amorcées et le pressing haut que nous avons développé. Mais, peut-être plus encore, j’ai particulièrement goûté la mentalité que nous avons affichée après le 1-2. Personne, dans l’équipe, n’a baissé la tête ni relâché la pression. Au fond, cela ne m’étonne pas. C’est cette motivation permanente qui nous permet de dominer notre championnat depuis un an et demi".