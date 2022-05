Lang a sprinté, d’abord dans les bras de Vormer puis vers les supporters. Les autres Brugeois sont restés plus sobres dans leur joie, au coup de sifflet final de l’arbitre. Les festivités sur la pelouse du Bosuil n’ont duré qu’une dizaine de minutes avant le retour dans le vestiaire. "Parce qu’on était tous crevés avec ce match sous la chaleur", a justifié Mignolet. Et sans doute aussi parce que la saison du Club a été compliquée. C’est le soulagement qui prévalait après une course de dix mois derrière l’Union.