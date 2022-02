Un match référence ! Le renversement de situation, les quatre buts marqués, du rythme et très peu d’occasions concédées, les Blauw en Zwart ont réalisé une grosse performance, dans ce qui aurait dû être un match au sommet, si l’Antwerp avait été à la hauteur.

Alfred Schreuder semble trouver ses marques, tant dans le choix de ses joueurs que dans l’équilibre, entre l’attaque et la défense, ainsi qu’entre le jeu vertical et horizontal. Et voilà le Club Bruges qui signe un 10 sur 18 face au top 4 actuel.