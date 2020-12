Après avoir annoncé l'arrivée de Bas Dost aujourd'hui, Bruges serait sur le point de faire signer Stefano Denswil. Le défenseur n'est pas un inconnu dans la Venise du Nord. Le Néerlandais a déjà joué à Bruges entre 2015 et 2019. Il avait alors gagné 2 titres de champion et 1 coupe de Belgique avant de s'envoler pour l'Italie et Bologne contre un chèque de 6,5 millions. S'il était un incontournable en Italie l'année dernière, il a beaucoup moins de temps de jeu cette année.



Selon Het Laatste Nieuws, le défenseur aurait même déjà passé sa visite médicale et sa signature ne serait qu'une question d'heures. Il va être prêté par Bologne à Bruges jusqu'à la fin de la saison.