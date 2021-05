Bruges s'est imposé ce dimanche face à l'Antwerp (2-1). Après une première mi-temps tendue et sans but, il aura fallu 6 minutes de folie pour décider du match. C'est d'abord une frappe de Charles De Ketelaere déviée dans son but par Jean Butez qui a donné l'avantage à Bruges à la 60e minute (1-0) . Mais seulement 2 minutes plus tard, l'inusable Dieumerci Mbokani avait déjà rétabli l'égalité (1-1). A la 65e, Jean Butez a fauché Noa Lang dans le grand rectangle. Hans Vanaken, qui avait débuté sur le banc, n'a pas tremblé et a converti le penalty (2-1).

Grace à cette victoire, Philippe Clement et ses hommes se rapprochent du titre. En effet, Bruges aura uniquement besoin d'un match nul pour être certain d'être sacré champion ce jeudi au Lotto Park (21H00). Si Genk ne bat pas l'Antwerp (18H30), Bruges sera sacré champion peut importe son résultat face à Anderlecht.