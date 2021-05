L'Antwerp et le Club Bruges se sont quittés sur un match nul 0-0 au Bosuil. Un partage qui empêchera Bruges de pouvoir être officiellement couronné champion le week-end prochain. L'Antwerp revient quant à lui à la hauteur d'Anderlecht.

Philippe Clement avait surpris au coup d'envoi en plaçant Hans Vanaken sur le banc. Après une première mi-temps soporiphique entre les deux équipes, avec aucun tir cadré et aucun arrêt des deux gardiens, les 22 acteurs sont revenus des vestiaires avec d'autres intentions. Mais les occasions franches peinaient à arriver et ni Butez, ni Mignolet n'ont d'arrêts difficiles à effectuer.

Avec ce partage, le Club Bruges, qui n'a toujours pas gagné dans ces playoffs, loupe l'occasion de faire un grand pas vers le titre et devra encore patienter pour célébrer son 17e titre de champion de Belgique. Les Brugeois comptent désormais 5 points d'avance sur Genk et 8 sur Anderlecht et l'Antwerp à trois journées de la fin de la saison.