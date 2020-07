Reverra-t-on Junior Edmilson sur les pelouses de Pro League ces prochains mois ?

Si ce n’est pas le cas, on ne pourra pas dire que nos clubs n’ont rien fait pour le faire revenir. Alors que l’Antwerp, Anderlecht et le Standard sont venus aux renseignements ces dernières semaines, le Club Bruges fait actuellement le forcing pour s’attacher les services de l’ailier belgo-brésilien. Si les Liégeois ne semblent pas avoir les moyens adéquats pour faire revenir leur ancien joueur, ce n’est pas le cas de l’Antwerp et Bruges. Mais les champions en titre ont un atout de plus dans leur manche : la Ligue des champions. L’idée de jouer cette compétition séduit Edmilson. Des discussions ont déjà eu lieu entre l’entourage du joueur et le Club. Le hic, c’est que pour le moment, Al-Duhail s’oppose catégoriquement au départ de son meilleur joueur. Le club qatari, qui vient de reprendre les entraînements sans Edmilson (resté en quarantaine suite à une suspicion de Covid-19 dans son entourage), a de grandes ambitions sportives et veut notamment remporter la Ligue des champions asiatique. Avec Edmilson dans ses rangs.

Le joueur ira-t-il jusqu’au clash ? Une chose est certaine : il souhaite rentrer en Europe et jouer de la Coupe d’Europe pour se montrer aux yeux de Roberto Martinez et se donner, ainsi, des chances de faire partie du noyau des Diables rouges pour l’Euro dans un an.