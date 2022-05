Le Club de Bruges a été sacré dimanche pour la 18e fois de son histoire et pour la 3e fois de suite. Le bourgmestre de Bruges, Dirk De fauw (CD&V) a annoncé lundi à la VRT quelques festivités pour le week-end prochain. Un programme confirmé à l'Agence BELGA par Kirsten Willem, le porte-parole du Club brugeois. "Il y aura d'abord une célébration du titre dimanche après le match contre Anderlecht à Sint-Andries, près du stade Jan Breydel", a expliqué Dirk De fauw. "Lundi, se tiendra une fête sur la Grand-Place, où il y aura un podium pour les joueurs, le staff et les dirigeants parce qu'il est temps aussi de les mettre à l'honneur pour leur prestation ces trois dernières années. Nous attendons beaucoup de monde et l'équipe arrivera de la place 't Zand sur la Grand-place dans deux bus à impériale ouverts."

Les Brugeois ont déjà joyeusement fêté leur titre après la victoire à l'Antwerp (1-3) dimanche pour le compte de l'avant-dernière journée des playoffs du championnat de Belgique. Le dernier match du bref passage du Néerlandais Alfred Schreuder, l'entraîneur brugeois, aura lieu dimanche contre Anderlecht à 18h30.