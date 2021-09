Les champions de Belgique n'ont pu faire mieux qu'un match nul, 1-1, face à une équipe d'OHL courageuse. Les buts ont été inscrits par Özkacar (42e) et Mata (77e). Bruges demeure 1er au classement mais sa place est menacée par l'Union. Après un premier quart d'heure d'observation, Sowah ouvrait les hostilités en décochant une frappe croisée des 20 mètres qui léchait le poteau gauche de Romo (14e). Mercier répondait par une action individuelle face à 4 défenseurs brugeois mais sa louche de l'extérieur de la surface passait au-dessus du but de Mignolet (17e). Lang et de Ketelaere combinaient ensuite dans les petits espaces pour parvenir aux abords du but mais l'envoi de l'attaquant brugeois était totalement dévissé et filait en touche (27e).

Isolé dans le rectangle, Rits était trouvé par de Ketelaere après un petit festival face à Dewaest, mais son tir allait droit sur le gardien (32e). Avant le repos, alors que Louvain subissait la pression brugeoise, Mercier déposait la balle sur la tête d'Özkacar qui, libre de tout marquage et contre toute attente, envoyait le ballon dans le but de Mignolet (0-1, 42e).

Sonné mais pas abattu, le FCB cherchait à étouffer OHL en deuxième mi-temps pour revenir au score. Après quelques tentatives infructueuses, Nsoki tranchait la défense louvaniste et centrait en retrait vers Vanaken dont l'envoi s'envolait en tribunes (66e). Quelques minutes plus tard, Romo, auteur de nombreux arrêts, se couchait rapidement sur la frappe de Rits après un déboulé de Lang (73e).

La solution venait finalement du pied gauche de Mata qui envoyait le ballon dans le petit côté du but de Romo pour totalement relancer la fin de match (1-1, 77e). Maertens, dans les instants qui suivaient, trouvait le poteau de Mignolet (79e), sans pour autant refroidir les ardeurs brugeoises. Les derniers assauts des Blauw en Zwart allaient néanmoins s'avérer vains, et Louvain résistait pour accrocher le nul chez les champions en titre.

Au classement, c'est le statu quo. Bruges demeure en 1e position avec 18 points en 9 matchs, mais pourrait être dépassé par l'Union qui reçoit l'Antwerp dimanche. OHL reste 17e avec 8 points, à égalité avec 3 autres équipes.