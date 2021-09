Revivez notre multilive:

On l'a très vite compris: le FC Bruges n'est pas monté sur le terrain pour admirer les stars parisiennes. Mais malgré un bon début de match, le PSG ouvrait le score sur sa première tentative. Herrera transformait un centre en retrait de Mbappé, qui s'était joué de Mata.De quoi calmer les ardeurs brugeoises durant quelques minutes, avant de voir l'équipe belge repartir à l'attaque. De Ketelaere et Vanaken étaient les plus actifs. C'est d'ailleurs ce dernier qui égalisait, d'une solide frappe, suite à un bon travail de Sobol côté gauche.Les Brugeois maintenaient leur domination jusqu'à la 75e minute environ, sans toutefois parvenir à prendre les devants. En fin de match, le PSG (privé de Mbappé, sorti sur blessure à la 50e minute) poussait pour arracher les trois points.