C'est officiel: Ivan Leko quitte Bruges, malgré un titre de champion et une deuxième place en deux saisons.





Le coach croate de 41 ans a lui aussi réagi via le site officiel. "Je serai éternellement reconnaissant envers le Club, et particulièrement envers Bart et Vincent, pour la chance qu'ils m'ont donnée. Pouvoir entraîner Bruges en tant que jeune coach relativement inexpérimenté, c'est un privilège. Le sentiment qui me restera, c'est la fierté. Fierté de ce qu'on a réalisé ces deux dernières saisons, avec les joueurs, le staff, les supporters et la direction. Je garde un sentiment très chaleureux de ma période au Club et je lui souhaite beaucoup de succès pour les prochaines saisons. Merci."









Son départ était dans l'air depuis plusieurs semaines maintenant. Philippe Clément, qui a décroché le titre avec Genk, est cité pour lui succéder.

