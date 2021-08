Il s’agit d’abord d’Owen Otasowie, un milieu de terrain américain, qui évoluait dans l’ombre de Dendoncker à Wolverhampton. Il possède six matchs de Premier League à son actif et est capable d’évoluer en tant que milieu défensif, un cran plus haut ou un cran plus bas. Le Club devrait conclure la transaction avec un chèque avoisinant les 4 millions €, pour ainsi muscler son entrejeu qui manque parfois de concurrence.

Une autre promesse devrait l’imiter, d’après Het Laatste Nieuws : Ruben Providence, un Français de 20 ans qui évoluait en équipe réserve de la Roma la saison passée, en tant qu’ailier. Un prêt avec une option d’achat devrait être signé dans les prochains jours pour le joueur formé au PSG. Dans ce registre également, Philippe Clement n’a que très peu d’alternatives, alors que le Colombien de Boca Juniors Sebastian Villa a été évoqué avec insistance pendant des semaines.

L’autre bonne nouvelle, c’est que Villareal a trouvé un accord avec Bournemouth pour finaliser le transfert de l’ancien Brugeois Arnaut Danjuma, autour de 23 millions €. Un pourcentage de ce montant reviendra aux Flandriens.